В Новосибирске в сквере за оперным театром начали сносить туалет

Работы планируется завершить 30 сентября этого года. Фото: facebook.com/anna.tereshkova.14

В Новосибирске начали сносить туалет в сквере за оперным театром. Об этом рассказала в своих соцсетях вице-мэр города и лава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

— В сквере за Новосибирским Государственным Академическим Театром Оперы и Балета начались работы по сносу капитального туалета. После там будет восстановлен газон и высажены кустарники, — написала Анна Терешкова на своей странице в Фейсбуке. Снос и высадку мы проводим в рамках благоустройства, которое началось в 2019 году.

Работы планируется завершить 30 сентября этого года.

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