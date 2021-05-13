Пустят ли родителей на выпускной в Новосибирске 2021: объяснил министр образования

Вопрос о том, пустят ли родителей на выпускной в Новосибирске 2021 волнует многих сибиряков. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Вопрос о том, пустят ли родителей на выпускной в Новосибирске 2021 волнует многих сибиряков. Министр образования региона Сергей Федорчук пояснил КП-Новосибирск, как будут проходить праздники в этом году.

— Все вопросы насчет проведения выпускных в учебных учреждениях будут решаться в муниципалитетах самостоятельно в зависимости от эпидобстановки. Это касается и вопроса о том, можно ли будет присутствовать на выпускных родителям. Тут каждая школа вправе самостоятельно принимать решение. Мы рекомендуем всем опираться на данные Роспотребнадзора о ситуации в регионе, — пояснил министр. — Что касается проведения единого выпускного в городе, то тут также вопрос заключается в эпидобстановке. Пока что у нас в регионе действует режим повышенной готовности и массовые мероприятия запрещены. Но, если к тому времени ситуация нормализуется, то проведение этого праздника будет возможным.

Сергей Федорчук также отметил, что последние звонки в регионе в этом году можно будет провести в стандартном режиме. Если погода будет позволять, то праздник без проблем можно будет провести на улице, с соблюдением всех ограничительных мер. А вот если день торжества выдастся дождливым, тогда при проведении его в помещении не должно будет находиться более 50 человек.

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