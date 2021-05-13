Сибиряков оштрафовали на 260 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима

Жители Новосибирской области оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности более чем на 260 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Новосибирской области оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности более чем на 260 тысяч рублей. Об этом рассказали в Правительстве региона.

— В период установленного Правительством Новосибирской области особого противопожарного режима в регионе составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях, из них 202 протокола рассмотрено административными комиссиями муниципальных районов, сельских поселений Новосибирской области. За нарушение правил пожарной безопасности нарушителям назначены штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей, из них за нарушения противопожарного режима в лесах — 205,5 тысяч. По рассмотренным административным делам назначено 178 наказаний в виде предупреждения, — отметили в Правительстве.

В период с 30 апреля по 10 мая 2021 года в регионе была организована рейдовая работа должностных лиц органов местного самоуправления, которые могли составлять протоколы об административных правонарушениях на подведомственной им территории. Они должны были контролировать содержание территории пожаробезопасном состоянии.

Как сообщили в региональном минсельхозе, нарушения требований пожарной безопасности сельхозпроизводителями зафиксированы в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Здвинском, Каргатском, Коченевском, Кочковском, Куйбышевском, Ордынском, Татарском и Усть-Таркском, Черепановском, Чановском, Красноозерском районах. Фермеры, нарушившие требования пожарной безопасности, лишаются возможности получать государственную поддержку в течение года, в том числе и федеральную.

В лесах Новосибирской области региональным министерством природных ресурсов и экологии также усилены меры по пресечению нарушений правил пожарной безопасности. По данным регионального минприроды, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах Новосибирской области 60 лиц привлечено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Наложено штрафов на сумму 205,5 тысяч рублей, уже взыскано 108,9 тысяч рублей.

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