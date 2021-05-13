В Новосибирске девочка с неизлечимым заболеванием умерла, не дождавшись лекарства

Следователи возбудили дело после того, как в Новосибирске скончалась 17-летняя девочка, страдающая спинальной мышечной атрофией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Новосибирске скончалась 17-летняя девочка, страдающая спинальной мышечной атрофией (СМА). Ей требовалось регулярно принимать лекарство «Рисдиплам». Юная сибирячка должна была получить его еще 1 июня прошлого года, однако препарата девочка так и не дождалась. 9 мая этого года она отправилась к родственникам в Куйбышев, где ей стало плохо. Девочку доставили в больницу, где она вскоре скончалась.

— По данному сообщению, первым отделом по расследованию особо важных дел незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), — пояснили в Следственном комитете по Новосибирской области. — С целью установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проверку по данному факту проводит также областная прокуратура. Ведомство проверит соблюдение законодательства о защите прав ребенка и лекарственном обеспечении льготной категории населения. А также оценит полноту действий должностных лиц, ответственных за бесплатное обеспечение девочки лекарствами и оказанием ей калифицированной медпомощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.