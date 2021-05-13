В Новосибирске загорелось общежитие в Калининском районе: эвакуировано 37 человек

В общежитии в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. Фото: ГУ МЧС по НСО

Вечером 13 мая в общежитии в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. Из здания эвакуировали 37 человек, одного из них вывели на улицу пожарные.

— Сообщение о пожаре в комнате 9-ти этажного здания общежития по улице Объединения поступило в 20:09. Через три минуты первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. На момент прибытия из окна на девятом этаже шел густой черный дым. Сотрудники МЧС России в составе звеньев газодымозащитной службы проверили подъезд. На 9 этаже присутствовало незначительное задымление, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из здания эвакуировали 37 человек, одного из них вывели на улицу пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО\ "АСТ-54"

Ликвидировать открытое горение пожарным удалось за 13 минут. Выяснилось, что загорелись домашние вещи в комнате на 9 этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Людей в здании в это время уже не было. Одного человека спасатели эвакуировали при помощи автолестницы, а остальные жильцы смогли покинуть здание сами. Причину возгорания установят позже дознаватели МЧС.

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