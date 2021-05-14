Погода в Новосибирске на 14 мая 2021 года: синоптики рассказали, каким будет последний рабочий день

Днем температура воздуха составит +19 градусов. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Погода в Новосибирске на 14 мая 2021 года будет жаркой, но ветреной. Такой прогноз дают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем температура воздуха составит +17...+19 градусов, а ближе к ночи станет прохладнее. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Ветер подует северный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» последний рабочий день будет жарким и солнечным. Днем столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов. К вечеру температура воздуха составит всего +8...+11 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752-756 миллиметров ртутного столба.

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