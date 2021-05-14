«Почему ты не в купальнике?»: незнакомец приставал к маленькой девочке на пляже в Академгородке

Школьница засняла мужчину, который угрожал утопить ее сестру. Фото: предоставлены героями публикации

Фотосессия школьницы на центральном пляже Академгородка в Новосибирске закончилась неприятной историей, о которой КП-Новосибирск рассказала ее старшая сестра Анастасия.

— Мы с сестрой пошли на пляж, фотографировались. Это заметил незнакомый мужчина и стал подходить ближе. Смотрел на сестру неморгающим взглядом и спрашивал: «Почему ты не в купальнике? В школе, наверное, учишься?», — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Мужчина в очках попытался подойти к девочке, но старшая сестра сразу начала прогонять незнакомца, подняла скандал. Тогда мужчина отошел на 5 метров, а потом быстро вернулся.

— Слышишь, если будешь со мной так разговаривать, в Обском море утонешь,- угрожал незнакомец.

Неподалеку на пляже отдыхали люди, поэтому мужчина все же ушел. А девушка рассказала о случившемя в соцсетях.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Нужно обратиться в полицию

— Сестре нужно обратиться в полицию и передать все записи. Угроза утопить в море может расцениваться как угроза лишить жизни, тем более мужчина физически превосходит девушку. В таких историях детали имеют значение, и полиция проверяет, не состоит ли человек на учете. Обычно таких граждан берут как минимум на негласный контроль, — рассказала юрист Инесса Рябинина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.