Сибиряк задушил свою знакомую бельевой веревкой: он скрывался от следствия две недели

В Новосибирской области 39-летний мужчина задушил веревкой свою 46-летнюю знакомую. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области 39-летний мужчина задушил бельевой веревкой свою 46-летнюю знакомую. Произошло все 27 апреля в квартире дома по улице Майская в Черепановском районе. Сибиряки вместе выпивали, однако в один момент между ними возникла ссора.

— По версии следствия, днем 27 апреля 2021 года между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в результате которого 39-летний сибиряк задушил женщину веревкой, которая была в квартире, — сообщили в областном Следственном комитете. — После этого мужчина ушел из квартиры. Тело женщины было обнаружено на следующий день, однако задержать сибиряка удалось только 11 мая. Все это время он скрывался от следствия в Новосибирске.

Сейчас мужчину уже допросили и предъявили ему обвинение в совершении убийства по статье 105 УК РФ. Суд по ходатайству следователя уже заключил его под стражу.

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