Огромный столб черного дыма над Ленинским районом напугал новосибирцев

Над Ленинским районом Новосибирска поднялся огромный столб черного дыма. Фото: Кадр из видео

Вечером, 13 мая, над Ленинским районом Новосибирска поднялся огромный столб черного дыма. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— В Ленинском районе неподалеку от Балластного карьера произошел пожар, густой черный дым от которого видно даже с правого берега, — написали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что на место выезжали пожарные расчеты:

— Около пяти часов вечера пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о возгорании в районе села Марусино. По прибытии установлено, что местность заболочена, предварительно горел камыш, сухая трава, а также битум на площади 50 квадратных метров, — пояснили в областном МЧС. — Возгорание удалось ликвидировать за полчаса, предотвратив угрозу распространение возникшего ландшафтного пожара на СНТ «Березка». Кромку возгорания остановили в нескольких десятках метров от ближайших построек. Сейчас пожарные продолжают работать на месте, завершая тушение горящей сухой травы.

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