Подросток приставил пистолет к голове первоклассника в новосибирской школе

Школу охраняет вахтер-гардеробщица. Фото: предоставлено Артемом Ананьевым.

Инцидент произошел в школе № 47 в селе Ленинское Новосибирского района. Первоклассник рассказал дома родителям, что во время урока вышел в туалет, а там на него набросился подросток, приставил к виску пистолет, нажал на курок и сказал громко: «Бах!».

— К счастью, пистолет оказался игрушкой и не был заряжен никакими пульками. Хотя недавно мы с сыном были в магазине, я рассмотрел детское оружие и понял, что даже от игрушечной дроби можно получить значительную травму. Об этом случае мы поставили в известность классного руководителя, но поднимать шум не стали, но все-равно это было неприятно, — рассказал КП-Новосибирск отец мальчика Артем Ананьев.

После случившегося инцидента и трагедии в Казани, родители всерьез задумались о мерах безопасности, которые применяются в школах.

— Шутки шутками, но это действительно повсеместная угроза и необходимо предпринимать какие-то меры, чтобы это не обернулось реальной трагедией. Я уже сообщил о случившемся руководству школы, а также направил запрос в Администрацию Новосибирского района и в Правительство области с просьбой принять меры по усилению охраны объектов образования в регионе. Хотя бы поставить на входе каждой школы лицензированных охранников с минимальным комплектом оружия самообороны, — говорит Артем.

Мужчина понимает, что самостоятельно школа не может решать такие вопросы, необходимы финансирование и четко разработанные меры профилактики. Сейчас, по словам сибиряка, в учебном заведении, где занимаются его дети, установлен только один магнитный турникет, тревожная кнопка, а вместо охранника за порядком следит вахтерша-гардеробщица.

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