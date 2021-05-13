Сибиряк пошел на рыбалку 9 мая и утонул: его тело нашли через четыре дня

В Новосибирске мужчина отправился на рыбалку 9 мая и утонул. Фото: Аварийно-спасательная служба Новосибирской области

В Новосибирске мужчина отправился на рыбалку 9 мая и утонул. Тело мужчины нашли спасатели сегодня, 13 мая.

— Заявку из отдела полиции с просьбой оказать содействие в поиске без вести пропавшего 71-летнего мужчины поступила спасателям 11 мая. Как выяснилось, сибиряк 9 мая уехал на машине из села Довольное на рыбалку на озеро Плеханово. Позже мужчина не выходил на связь и его местонахождение оставалось неизвестным, — рассказали в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области. — Спасатели выехали на озеро, где рыбачил мужчина. На берегу водоема был обнаружен автомобиль пропавшего и его личные вещи.

Поиски сибиряка спасатели вели три дня. Фото: Аварийно-спасательная служба Новосибирской области

Поиски спасатели вели три дня. В среду, 12 мая, им удалось найти лодку сибиряка, а в четверг, 13 мая, было обнаружено тело мужчины.

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