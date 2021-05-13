На ремонт и содержание дорог в Новосибирске направят почти 370 миллионов рублей

Ремонт дорог в Новосибирске требует немалых затрат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важная новость для новосибирских водителей: в этом году столица Сибири дополнительно получит из областного бюджета 278 млн рублей на текущий ремонт и содержание городских автомагистралей. Такое решение было принято на совещании, которое провели губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть.

- Это результат совместного анализа ситуации и поиска оперативных решений. За апрель-май за счёт городского бюджета 95 миллионов рублей израсходовали на восстановление дорог, но этого недостаточно. Вместе с депутатами оценили объём срочных расходов и определили дефицит средств на летние месяцы в размере не менее 200 млн рублей. Поэтому поддержка, которую нам окажет область, сегодня крайне важна. Дополнительные 278 миллионов позволят решить наиболее острые проблемы, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – В последние несколько лет мы строили новые дороги, но в силу разных причин у нас не было возможности выделять достаточно средств на содержание дорог, которые уже не находятся на гарантии. В результате накопился так называемый недоремонт, который вызывает много критики у новосибирцев.

Чтобы полностью привести магистрали в порядок, потребуется намного больше средств:

- Если говорить о долгосрочной перспективе, то для приведения к нормативу необходимо направлять на строительство и содержание дорог не 2,6 миллиарда рублей в год, а порядка 3,8 млрд рублей. Иначе проблемы копятся, отзываются разбитым асфальтом, неухоженными газонами и тротуарами, нехваткой современной техники», – отметил мэр Анатолий Локоть.