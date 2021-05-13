Пробки в Новосибирске на вечер 13 мая 2021 года: затор образовался на площади Труда

Пробки в Новосибирске на вечер 13 мая 2021 года достигли 5 баллов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки в Новосибирске на вечер 13 мая 2021 года достигли 5 баллов. Об этом сообщает портал Яндекс.Карты.

На правом берегу проехать трудно по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Красный проспект, Нарымская, Дуси-Ковальчук, Танковая, Залесского и Богдана Хмельницкого.

Пробки затронули оба берега Новосибирска. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробка собралась от проезда Энергетиков до самой площади Труда. Оттуда автомобилистам будет сложно выехать на улицу Широкая, Ватутина и Станиславского, Пархоменко, Широкая, Невельского. Заторы образовались также на улицах Порт-Артурская и Забалуева.

Движение также затруднено по Октябрьскому мосту в обе стороны и по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Бугринскому мосту движение свободное.

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