МегаФон дарит скидку 20% пенсионерам по всей России

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Около 60% абонентов пенсионного возраста сети МегаФон - владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов - WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления - с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи - звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе, - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Возможность общаться со скидкой получили в декабре абоненты из Москвы. Предложение мобильного оператора оказалось очень востребованным, и сейчас оно активно во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона, она доступна гражданам и пенсионного возраста, и вышедшим на пенсию досрочно.

Для комфорта клиентов во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. Если же абонент не израсходовал часть минут и гигабайтов из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Процесс займет не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.