Вызвали скорую бомжу-«рецидивисту»

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Первый звонок жильцов многоквартирного дома по улице Селезнева, использующих услугу Агентства «Безопасный двор», поступил на телефон дежурной части в 11.30. Подъезд отказывался покидать мужчина без определенного места жительства. Прибывшая на вызов группа быстрого реагирования выпроводила незваного гостя на улицу.

Впрочем, через некоторое время тот же самый бомж проник в другой подъезд дома и продолжил свой отдых там. В 21.15 жителям пришлось повторно вызывать «гвардейцев». Когда ГБР помогла бездомному покинуть подъезд, мужчине стало плохо. Сотрудники Агентства проявили не только профессионализм, но и простое человеческое понимание: вызвали скорую помощь и покинули место только после того, как медицинские работники увезли бродягу в больницу.

Случай на улице Селезнева - не первое обращение новосибирцев по услуге «Безопасный двор» этой весной. Данное решение позволяет ТСЖ и управляющим компаниям заключить договор с Агентством Безопасности ГВАРДИЯ на охрану дома, а жильцы могут напрямую звонить в дежурную часть в случае нарушения общественного порядка и покоя граждан.