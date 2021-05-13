В Новосибирске двухлетний мальчик остался один в закрытой квартире. Фото: служба спасения МАСС.
В Советском районе Новосибирска двухлетний ребенок оказался заперт в квартире. Входную дверь заблокировало, поэтому родители не могли попасть к малышу. Им пришлось обратиться к спасателям. Подробности об инциденте, случившемся накануне, 12 мая, рассказали в службе МАСС.
— Вызов на улицу Барьерная в Новосибирске поступил утром, в 8:57. Прибывшие на место спасатели, смогли обеспечить доступ в помещение. Работа заняла чуть больше часа — в 10:13 дверь удалось открыть, — уточнили в службе.
Известно, что мальчика 2019 года рождения передали маме. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.
Спасатели напомнили, что взрослым следует внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра.
По информации МАСС, в случае ЧП необходимо звонить по телефонам: 112, 231-06-49.
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