В Новосибирске двухлетний мальчик остался один в закрытой квартире. Фото: служба спасения МАСС.

В Советском районе Новосибирска двухлетний ребенок оказался заперт в квартире. Входную дверь заблокировало, поэтому родители не могли попасть к малышу. Им пришлось обратиться к спасателям. Подробности об инциденте, случившемся накануне, 12 мая, рассказали в службе МАСС.

— Вызов на улицу Барьерная в Новосибирске поступил утром, в 8:57. Прибывшие на место спасатели, смогли обеспечить доступ в помещение. Работа заняла чуть больше часа — в 10:13 дверь удалось открыть, — уточнили в службе.

Известно, что мальчика 2019 года рождения передали маме. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Спасатели напомнили, что взрослым следует внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

По информации МАСС, в случае ЧП необходимо звонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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