Под Новосибирском вспыхнул частный жилой дом: на месте работают пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В четверг, 13 мая, под Новосибирском загорелся частный двухквартирный дом. Инцидент произошел в населенном пункте Станция Мочище на улице Молодежная. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

— В 12:10 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о возгорании частного дома. В момент прибытия открытым огнем горели кровля и веранда двухквартирного частного дома, пламя стремительно распространялось, существовала угроза соседним постройкам. В течение 40 минут сотрудники МЧС России локализовали пожар, защитив жилые дома и надворные постройки на соседних участках. Еще через 12 минут открытое горение пожарные ликвидировали, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. В момент возгорания внутри дома людей не было. На пожар отреагировали 28 огнеборцев и 7 единиц техники. Сейчас на месте происшествия продолжается работа по проливке и разбору обгоревших конструкций. Что стало причиной возгорания, предстоит установить специалистам.

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