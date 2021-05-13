Новосибирские зоозащитники освободили более 80 чихуахуа из «собачьего концлагеря»

Зоозащитники освободили собак из "концлагеря". Фото: предоставлено зоозащитницей Еленой.

В Новосибирске волонтеры пришли на помощь маленьким собакам, которых заводчица держала в непригодных условиях в частном доме на улице Тамбовской. По словам зоозащитников, операция по спасению животных заняла четверо суток. Подробности о случившемся КП-Новосибирск рассказала зоозащитница Елена.

— Заводчица арендовала частный дом и устроила там «собачий концлагерь». При этом хозяйка помещения не знала о том, что творится у нее в доме. Собаки сидели там в условиях антисанитарии в двух душных комнатах, с закрытыми напрочь окнами, занавешенными тряпками. Они вязались, плодились и продавались на «Авито»! Собаки все в запущенном состоянии: с больными глазами, зубами, с прокусанными головами, ушами. Сама заводчица приходила на место раз в день, чтобы покормить животных. Состояние собак ее совсем не беспокоило. Также известно, что она давала чихуахуа корм для лабрадоров. С горем пополам нам удалось выйти на контакт с «заводчицей». Сначала она не хотела отдавать собак, но затем, испугавшись ответственности за жестокое обращение с животными, все же решилась отдать их. Собак выносили на воздух, они задыхались, так как никогда не были на улице. Она сначала отдавала нам больных собак, но нам все-таки удалось изъять всех животных. Всего из плена мы освободили 82 собаки, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

Елена отметила, что ужасные условия содержания сказались на здоровье чихуахуа. В ближайшее время их всех стерилизуют и начнут пристраивать в добрые руки. При этом будущие хозяева должны понимать, что собаки могут быть проблемными. В связи с чем в их лечение придется вложить средства.

Зоозащитница отметила, те, кто хочет оказать помощь освобожденным животным, могут позвонить ей по номеру — 8-913-747-20-16, и узнать подробности.

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