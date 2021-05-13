Новосибирский суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-депутата горсовета Ивана Митряшина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 13 мая, Новосибирский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 46-летнего экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

— Изучив материалы дела, суд постановил избрать Данилову А.Н. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он будет в СИЗО до 11 июля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу, — уточнили в Новосибирском районном суде.

В суде напомнили, что трагедия произошла 10 мая в Каменском районе Новосибирской области. Установлено, что подозреваемый Данилов вместе с потерпевшим Митряшиным вместе распивали спиртное. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого Данилов ударил экс-депутата руками и ножом. После чего пострадавшего с травмами доставили в больницу, где врачи реанимации боролись за его жизнь. Однако спасти мужчину не удалось. Как ранее сообщали в региональном СК, после случившегося 50-летнего подозреваемого задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нашлась какая-то сволочь»: что известно об убийстве бывшего депутата горсовета Ивана Митряшина в Новосибирске

Экс-чиновника ранили ножом во время застолья, несколько раз с того света его возвращали врачи

(подробнее)

Следователи возбудили уголовное дело после убийства экс-депутата горсовета Новосибирска Ивана Митряшина

Чиновника ранили ножом в ногу во время застолья (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.