В Новосибирске на станции «Спортивная» установят швейцарские эскалаторы

Швейцарские эскалаторы доставили в город накануне, 12 мая. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В Новосибирске на стройплощадку станции метро «Спортивная» привезли три эскалатора швейцарских производителей: их установят в ближайшее время. На месте побывал глава Новосибирска Анатолий Локоть: он оценил новое оборудование, а также лично проконтролировал ход работ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

— Мы получили три эскалатора для станции «Спортивная». Их установят на одном из четырех спусков. Летом поступят еще девять подъемников, которыми оборудуют оставшиеся три спуска. В сентябре приступят к отладке и обкатке оборудования, к концу года эскалаторы будут готовы к эксплуатации. Так, работы на станции идут по графику, отставания от плана нет. В ближайшее время мы ждем очередной транш из областного бюджета, сбоя финансирования нет, средств достаточно, чтобы своевременно расплачиваться и за оборудование, и за проведенные работы, — отметил градоначальник.

Известно, что установка каждого эскалатора в среднем занимает 12 дней. Еще одна партия подъемных устройств поступит в город 20 мая — на месяц раньше намеченного срока.

В настоящий момент «Спортивную» начали присоединять к существующей эстакаде. Кроме того, здесь ведутся бетонные работы и черновая отделка помещений, в которых затем разместят электрооборудование. По словам мэра Анатолия Локтя, на «Спортивной» установят автоматические раздвижные двери, которые будут отделять платформу от поездов. Это обеспечит безопасность пассажиров, а также поможет сохранить тепло в холодное время года.

Ввод в эксплуатацию «Спортивной» запланирован на второй квартал 2022 года. Общая сумма вложений в объект— 2,6 млрд рублей.

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