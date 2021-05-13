«В наших руках — жизни пациентов»: медсестра из поселка Кольцово рассказала о своей работе

Медсестра из Кольцово рассказала о трудовых буднях. Фото: "ЧС-инфо".

Ежегодно, 12 мая, медсестры отмечают свой профессиональный праздник. Всем известно, что их труд — невероятно тяжелый и благородный. О своей работе рассказала Анна Теменева, которая трудится старшей медицинской сестрой отделения анестезиологии и реанимации Новосибирской клинической районной больницы №1.

Сибирячка родилась 1989 году в Искитимском районе. В детстве она мечтала стать бухгалтером, однако затем, после рассказов родственников о плюсах работы в медицины, решила двигаться в этом направлении. После окончания обучения девушка устроилась на работу в Новосибирскую клиническую районную больницу №1 в отделении реанимации.

Сначала работать было волнительно, но буквально за несколько смен Анна стала увереннее. Кроме того, в 2019 году сибирячка получила диплом о высшем медицинском образовании в Новосибирском государственном университете по специальности «Менеджмент». А еще, за проведенные в отделении анестезиологии и реанимации годы, ее повысили до должности старшей медицинской сестры. Сейчас она — наставник для молодого поколения. О своей работе сибирячка отзывается воодушевленно.

— Работа медицинской сестры отделения реанимации отличается от работы медсестры других отделений. К нам поступают пациенты в тяжелом состоянии или сразу после оперативного вмешательства, так как им нужно индивидуальное наблюдение и более тщательный уход. В течение нескольких часов, а то и сутки, двое, а иногда и более мы под руководством врачей боремся за жизни пациентов. А затем, в стабильном состоянии, переводим их в другие отделения для долечивания, — рассказала сибирячка изданию «ЧС-инфо».

По словам Анны, сложней всего пришлось в период пандемии коронавируса. Тогда их больница на время стала ковидным госпиталем. В пик заболеваемости у многих работников, по словам Анны, опускались руки. Женщина отметила, многие пациенты поступали в отделение в критическом состоянии, и спасти их не получалось.

При этом Анна поделилась, что когда человек, находящийся в тяжелом состоянии, выздоравливает, медработник понимает, что состоялся в своей профессии.

— Наша профессия сложная, но в то же время — благодарная и благородная. В наших руках — жизни пациентов, мы, конечно, не Боги, но можем помочь в сложных ситуациях, — подчеркнула медсестра.

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