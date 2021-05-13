«Ростелеком» в Новосибирске напоминает о регламенте земляных работ

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Повреждения линейно-кабельных сооружений чаще всего фиксируются из-за того, что не все действия инициатора или производителя работ согласуются с нормами и правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

Для предупреждения повреждений кабеля при проведении земляных работ в охранной зоне линий и сооружений связи требуется обращаться в районные отделения «Ростелекома».

- Еще раз акцентируем внимание организаций, жителей города и области: согласно действующему законодательству, строительные и земляные работы возможно проводить только с разрешения органов исполнительной власти города или района, а в охранной зоне линий связи - еще и с согласования «Ростелекома». Необходимо понимать, что вывод из строя объектов связи парализует работу экстренных служб, мешает деятельности объектов жизнеобеспечения и государственных учреждений, лишает телефонной связи и интернета районы и поселки, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Виновные в проведении несанкционированных работ привлекаются к административной ответственности, а в отдельных случаях - и к уголовной. Компания «Ростелеком» совместно с правоохранительными органами региона устанавливает факты повреждения линий связи и ведет работу по возмещению ущерба. В прошлом году с предприятий и лиц, ответственных за обрывы кабеля, было взыскано более 2,4 млн рублей.

Работа «Ростелекома» по предотвращению подобных инцидентов приводит к уменьшению количества происшествий, связанных с обрывом кабеля. В прошлом году в Новосибирской области зафиксировано 76 случаев повреждений линий связи сторонними лицами, что почти на четверть меньше, чем в 2019 году. При этом больше всего нарушений отмечено в городе Новосибирске и пригороде.