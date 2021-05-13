В Новосибирске неизвестный битой разбил автомобили семейной пары

Неизвестный битой разбил машины семейной пары. Фото: предоставлено Людмилой Семкиной

В ночь на четверг, 13 мая, в Ленинском районе Новосибирска неизвестный битой разбил два автомобиля. Под горячую руку злоумышленника попали «Лада Ларгус» и «Хонда Интегра». Известно, что обе машины принадлежат семейной паре. Об инциденте КП-Новосибирск рассказала владелица автомобиля.

— Инцидент произошел на улице Забалуева, 33. Сегодня ночью, примерно в 1:20, сработала сигнализация. В окно увидели, как неизвестный в черной олимпийке с капюшоном на голове бил битой по нашим машинам. Я закричала в окно, и он убежал. Побежал в сторону улицы Колхидской. Вызвали полицию, они приехали уже через 10 минут. Однако поиски не принесли никаких результатов. Сказали, что дело передадут участковому, — рассказала изданию Людмила Семкина.

Супруги обратились в полицию. Фото: предоставлено Людмилой Семкиной

По словам женщины, злоумышленник разбил два лобовых стекла и задние фары. Горожанка отметила, что ранее ни с кем не вступала в конфликт, поэтому не знает, кто мог решиться на такой поступок.

— В конфликт ни с кем не вступала, чтобы таким образом мне мстили. Какой-то жизнью обиженный человек решил так свои проблемы, наверное. А мне теперь ремонта тысяч на 50. Не представляю, как так можно поступать с чужим имуществом? — негодует сибирячка.

Злоумышленник повредил лобовые стекла и задние фары. Фото: предоставлено Людмилой Семкиной

Всех, кто стал очевидцем происшествия, или что-то знает о злоумышленнике, Людмила просит сообщить ей по номеру: +7-913-791-30-58.

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