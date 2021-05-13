В Новосибирске 13 мая ожидается повышенный уровень пыли в воздухе

В Новосибирске 13 мая будет превышена концентрация пыли в воздухе. Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 13 мая, метеоусловия в Новосибирске поспособствуют накоплению в атмосфере вредных веществ. Об этом предупредили специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В воздухе будут накапливаться вредные примеси. Однако уровень загрязнения атмосферы останется пониженным. В некоторых районах Новосибирска ожидается повышенное содержание взвешенных веществ — пыли, — сообщили метеорологи.

В Западно-Сибирском гидрометцентре КП-Новосибирск уточнили, что речи о введении режима «черное небо» в городе пока нет.

По информации сайта Airvoice, уровень загрязнения атмосферы в Новосибирске достиг 5 баллов. По данным портала, в течение дня ситуация улучшится. Однако в настоящий момент долго находиться на улице не стоит.

— На улицу можно, но лучше там не задерживаться, — говорится на сайте.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в четверг, 13 мая, в Новосибирске будет облачно с прояснениями. При этом ожидается северный ветер, порывы которого достигнут 9 метров в секунду.

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