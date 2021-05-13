В Новосибирске «Мерседес Бенц» столкнулся с кроссовером «Субару»: пострадали два человека

В Новосибирске столкнулись "Мерседес" и "Субару": пострадали два человека. Фото: ГИБДД по НСО.

Крупное ДТП произошло в Советском районе Новосибирска. Здесь, вечером 12 мая, столкнулись две иномарки: «Мерседес Бенц» и «Субару Форестер». Подробности о ДТП рассказали в региональной ГИБДД,

— В 22.30 водитель «Мерседес Бенц» 1964 года рождения, будучи в пьяном состоянии, ехал по улице Проспект Академика Лаврентьева с левым поворотом на улицу Проспект Академика Коптюга. Здесь, напротив дома № 11, по улице Проспект Академика Лаврентьева, он столкнулся с автомобилем «Субару Форестер». Известно, что кроссовер следовал во встречном направлении, — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП серьезно пострадали водитель и пассажирка кроссовера: 35-летних сибиряков со множественными травмами доставили в больницу.

Судя по кадрам с места аварии машины получили весомые повреждения. Так, на фото видно, что у кроссовера обгорела передняя часть.

По данным ГИБДД, 57-летнего водителя «Мерседеса» оформили по статье 264.1 УК РФ и по статье 12.7 часть 2 КоАП РФ за езду в пьяном виде и без прав. В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбираются полицейские: они выясняют все подробности случившегося.

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