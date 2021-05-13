Пробки в Новосибирске утром 13 мая достигли 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 13 мая 2021 года: затор на улице Широкой. Также сложно проехать по площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Порт-Артурская, Станционная, Забалуева и Невельского. Движение затруднено на улицах Титова, Троллейная, Станиславского, Котовского и Плахотного. Серьезные заторы наблюдаются на улицах Немировича-Данченко, Блюхера, Студенческой и площади Лыщинского. Кроме того, пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу водители стоят в пробках на Большевистской, Добролюбова, Кирова и Никитина. Также сложно проехать по улице Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 13 мая, достиг 6 баллов.

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