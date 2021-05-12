В Новосибирском зоопарке сняли на видео, как пингвины радуются переезду в уличный вольер

В зверинце сняли на видео, как радуются переезду на свежий воздух Гумбольдта. Фото: Кадр из видео

В Новосибирскую область пришло тепло, а значит, обитатели городского зоопарка понемногу перебираются в уличные вольеры. Недавно в зверинце сняли на видео, как радуются переезду на свежий воздух Гумбольдта.

— Наши пингвины радуются теплым дням в уличном вольере, — подписали видео в официальной группе Новосибирского зоопарка Вконтакте.

На кадрах ролика видно, что пингвины очень рады возможности поплавать в большом уличном бассейне. Именно к этому занятию они не сговариваясь и приступили, как только попали в новый вольер.

Напомним, пингвины Гумбольдта появились в нашем зоопарке в 2016 году. Группу из семи птиц доставили в Новосибирск из Московского зоопарка.Пингвины знают зоотехников, которые приходят их кормить, всегда быстро выходят из воды, и спешат к месту кормления. Это очень забавно выглядит. Сейчас в Новосибирском зоопарке два самца и пять самок этого вида. Они всегда держатся группой.

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