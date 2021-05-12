Под Новосибирском военные сняли на видео, как они тренируются тушить лесные пожары с вертолета

Военные Центрального военного округа показали, как проводят тренировку по тушению лесных пожаров с воздуха. Фото: Кадр из видео

Военные Центрального военного округа показали, как проводят тренировку по тушению лесных пожаров с воздуха. Проходили учения на берегу Обского моря.

— Летчики армейской авиации Центрального военного округа провели тренировку по тушению с воздуха лесных пожаров, — рассказали в пресс-службе Минобороны России. — Экипаж вертолета Ми-8АМТШ-В провел воздушную разведку и выполнил сброс воды с помощью водосливного устройства.

Напомним, сейчас в Новосибирской области действует особый противопожарный режим, он был продлен до 23 мая. По данным специалистов МЧС России, только в период длительных майских праздников и выходных дней в нашем регионе было зарегистрировано 1857 пожаров, из которых 1648 — горение мусора и сухой растительности.

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