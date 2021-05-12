«До +26!»: в Новосибирскую область придет ощутимое потепление

В Новосибирской области ожидается серьезное потепление. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирской области ожидается серьезное потепление. Об этом сообщили синоптики. Жара придет в регион уже на этой неделе.

— Потепление придет в Новосибирскую область 15 мая. В субботу температура воздуха поднимется до 26 градусов днем, 16 градусов ночью. Ветер будет дуть со средней скоростью 5 метров в секунду. Погода будет облачной, однако осадков в этот день не ожидается, — сообщает Гидрометцентр России. — На следующей неделе в регионе также будет тепло, в понедельник 17 мая и вторник 18 мая температура воздуха будет достигать 26-27 градусов.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске на конец этой недели будет облачной, но теплой. Температура воздуха будет достигать в среднем 20-25 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 748-756 миллиметров ртутного столба.

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