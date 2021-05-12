В Новосибирске иномарка сбила 7-летнего мальчика на велосипеде

В Новосибирске вечером 12 мая иномарка сбила 7-летнего мальчика на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске вечером 12 мая иномарка сбила 7-летнего мальчика на велосипеде. ДТП случилось в Первомайском районе.
— Примерно в половину восьмого вечера 25-летний водитель автомобиля «Киа» ехал по парковке дома №82 на улице Первомайская, где столкнулся с 7-летним мальчиком, ехавшим на велосипеде, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом — ушиб мягких тканей грудной клетки. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер