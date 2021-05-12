Сибиряк, по вине которого сгорело 100 домов, пойдет под суд

Жителю Мошковского района, по вине которого сгорело 100 домов, грозит уголовное наказание. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителю Мошковского района, по вине которого сгорело 100 домов, грозит уголовное наказание. Напомним, в апреле 2020 года мужчина жег на приусадебном участке сухую траву и пренебрег мерами пожарной безопасности. В результате чего огонь перекинулся на чужие надворные постройки, а затем перешел и на соседние СНТ. Ущерб от произошедшего составил 31 миллион 628 тысяч рублей.

В отношении сибиряка было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Его с обвинительным заключением направили в суд 26 апреля.

В Правительстве Новосибирской области, в свою очередь, отметили, что противопожарный режим в регионе был продлен до 23 мая.

— С начала мая в регионе собрано материалов по более чем 350 административным правонарушениям противопожарных требований. В тушении пожаров участвуют не только пожарные части, но и добровольцы. 11 мая Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении субсидии общественным объединениям добровольной пожарной охраны Новосибирской области в размере 5,4 миллионов рублей. На эти средства будут приобретены горюче-смазочные материалы, снаряжение и экипировка для личного состава добровольных пожарных. В составе добровольных пожарных команд региона находится 2700 человек, — пояснили в областном Правительстве.

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