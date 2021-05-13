Погода в Новосибирске на 13 мая 2021 года: в городе подует северный ветер

В городе осадков не ожидается. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 13 мая 2021 года будет солнечной и без осадков. Об этом сообщает сайт «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +19...+21 градуса, ближе к ночи опустятся до +6...+8 градусов. Ветер подует северный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. В области ожидаются заморозки до — 2 градусов, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха составит +19 градусов. Ближе к вечеру станет прохладнее. Столбики термометров покажут +12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-749 миллиметров ртутного столба.

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