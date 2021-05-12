Новосибирск получит дополнительные 278 рублей на ремонт и содержание дорог

Новосибирск получит дополнительные 278 миллионов рублей из областного бюджета на текущий ремонт и содержание дорог. Фото: Правительство Новосибирской области

Новосибирск получит дополнительные 278 миллионов рублей из областного бюджета на текущий ремонт и содержание дорог. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников на совещании, посвященном выработке решений по улучшению положения дел в дорожной сфере города.

— То, что ситуация в дорожной сфере: состояние дорог Новосибирска, их содержание не устраивает никого — говорили не один раз. Мы это слышим и от жителей, и от депутатов. Звучали две основные причины такого положения дел. Первая — финансовая, а вторая — системные упущения в организации дорожной деятельности. Я хотел бы дать свою оценку. Может она прямолинейная и нелицеприятная, но выверенная и подтвержденная субъективными и объективными аргументами, — отметил Губернатор.

По словам главы региона, недостаточное финансирование не является причиной плохого состояния дорог в Новосибирской области. Андрей Травников сообщил, что по его поручению министерство финансов и налоговой политики региона провело сравнительный анализ структуры бюджетов шести схожих муниципалитетов — столиц субъектов, городов-миллионников.

— Новосибирск ничуть не уступает им в своей финансовой самостоятельности. И что касается текущей деятельности — содержания дорог, ямочного ремонта, — то ресурсы у Новосибирска ничуть не меньше других городов-миллионников, — сообщил Губернатор.

Также Губернатор обратил внимание на недостаточное использование в Новосибирске механизмов по поиску дополнительных возможностей привлечения средств из бюджетных и внебюджетных источников на содержание дорог.

Необходимо системно менять и подходы к комплексному содержанию автодорог областного центра. Комитет регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике провел несколько совещаний, посвященных этой теме, в том числе, выездных.

— Тротуары, магистрали — чаще всего в неудовлетворительном состоянии. Поэтому вопрос о выделении дополнительных средств мегаполису на содержание улично-дорожной сети по-прежнему актуален. На заседаниях фракции «Единая Россия», на заседаниях комитета мы неоднократно обсуждали эту тему и пришли к выводу, что проблему можно эффективно решить в том случае, если строго контролировать расход средств, которые будут направлены на приведение в порядок дорог Новосибирска. Принято решение, что каждый депутат фракции «Единая Россия» будет следить за качеством содержания и ремонта дорог в своем районе и своевременно реагировать на все сигналы, поступающие от горожан, — отметил председатель комитета Майис Мамедов.

По итогам обсуждений Губернатор поручил предусмотреть предоставление дополнительных средств мэрии Новосибирска на текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети в сумме 278 миллионов рублей — при подготовке предложений по корректировке бюджета Новосибирской области на 2021 год.

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