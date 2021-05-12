В Новосибирской области загорелось придорожное кафе: эвакуировались 15 человек

В Новосибирской области вечером 12 мая загорелось придорожное кафе. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области вечером 12 мая загорелось придорожное кафе. Произошел инцидент на трассе в Татарском районе, на месте работали пожарные.

Произошел инцидент на трассе в Татарском районе. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

— В 18:23 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение от очевидца о возгорании в придорожном кафе на 968-км федеральной автотрассы Р-254. Первые пожарные расчеты прибыли на место в течении десяти минут. В это время горел второй этаж постройки и частично первый двухэтажного здания, где и располагалось кафе, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Из кафе сами эвакуировались 15 человек. По оперативной информации, никто не пострадал.

Из кафе эвакуировались 15 человек. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Локализовать возгорание удалось за полчаса. Еще около часа потребовалось для того, чтобы полностью потушить пожар. Сейчас спасатели еще работают на месте, они проводят проливку и разбор обгоревших конструкций. Причину произошедшего установят позже дознаватели МЧС.

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