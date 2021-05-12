Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после отравления шестиклассницы парами газа

Следователи возбудили уголовное дело после смерти новосибирской шестиклассницы от отравления парами газа.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Следователи возбудили уголовное дело после смерти новосибирской шестиклассницы от отравления парами газа. Напомним, произошла трагедия вечером 11 мая, когда девочка отдыхала вместе с друзьями. Школьница потеряла сознание, и ее доставили в больницу, где она и скончалась.
— Следственным отделом по городу Тогучин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 13-летней жительницы Тогучинского района, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.
Сейчас следователи уже установили круг общения школьницы и ее родственников, осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.
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