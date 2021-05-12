В Новосибирске банда подростков угоняла машины и грабила супермаркеты

В Новосибирске задержали четырех подростков, которые грабили магазины и угоняли машины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске задержали банду подростков, которые грабили магазины и угоняли машины. Некоторым из них не исполнилось и 14 лет.

— Железнодорожным межрайонным следственным отделом области завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех подростков, которых обвиняют в совершении 11 краж, 10 угонов автомашин и одного разбойного нападения, — пояснили в СУ СКР по Новосибирско й области. — Установлено, что в период 2020 года ранее знакомые три 15-летних и один 14-летний подростки, привлекая к участию лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, совершали кражи, угоны машин и разбойное нападение с использованием заточенной отвертки в качестве оружия.

Банда подростков орудовала в Железнодорожном, Центральном, Заельцовском и Октябрьском районах Новосибирска.

14-летнего подростка суд заключил под стражу, поскольку парень уже нарушил ранее избранную ему меру пресечения. Остальные юные преступники находятся под подпиской о невыезде. А материалы тех из них, кому еще не исполнилось 14 лет, направлены в органы ПДН.

Уголовное дело в отношении подростков направлено для рассмотрения в суд.

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