Большой парк для отдыха и спорта начали строить под Новосибирском при поддержке партпроекта «Городская среда»

Олег Иванинский (слева). Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Любой житель города или поселка может сделать место, где живет, лучше. Вопросы благоустройства, реализуемые при поддержке «Единой России» и Минстроя, сейчас решаются с помощью интернет-голосования, в котором могут участвовать все желающие.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Олег Иванинский побывал в микрорайоне города Оби, на территории которого началось строительство нового большого парка «Геофизик». Парламентарий рассказал и наглядно показал жителям Оби, которые пришли на встречу, как можно проголосовать на сайте 54.gorodsreda.ru

До 30 мая следует выбрать, какие общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь.

- В прошлом году администрация города Оби организовала интернет-голосование по выбору общественной территории для благоустройства. Важно, что горожане сами выбирают объект, который нужно реализовать. Жители отдали голоса за парк «Геофизик». Здесь будет хороший спортивный комплекс - это даже больше, чем парк. Люди разных возрастов будут здесь отдыхать и заниматься спортом, - сказал Олег Иванинский.

Мэр города Оби Павел Буковинин пояснил, что новый проект, который реализуется при поддержке партпроекта «Городская среда», - уже четвертый в городе. Территория нового парка займет 1 гектар. В благоустройство будет инвестировано около 30 миллионов рублей. В этом году начался первый этап, в следующем году - второй.

- На первом этапе благоустройства общественной территории парка «Геофизик» построят площадку для занятий спортом с уличными тренажерами, детскую игровую зону с резиновым покрытием, скейт-парк, велодорожку. Подрядчики установят освещение, лавочки и урны, высадят кустарники, устроят газон, - уточнил мэр города Оби.

Людмила Хорошина считает, что парк, который начали благоустраивать недалеко от ее дома, - большой подарок для всех жителей.

- Когда узнали, что парк успешно прошел голосование, воспрянули духом. Мы ждали этого много лет, потому что здесь нет благоустроенного места для отдыха ни для детей, ни для взрослых: с одной стороны - аэропорт и могильники, с другой - дороги, пыль. Голосование продолжим. Важно, что мы, жители, можем влиять на то, как будет расти и развиваться наш город Обь, - считает женщина.

В следующем году начнется второй этап благоустройства парка «Геофизик». Уже сейчас жителям предлагается поучаствовать в выборе актуального варианта. Предстоит решить, что важнее: площадка для занятий «Воркаут» и велодорожка, площадка для проведения массовых мероприятий или прогулочная зона.