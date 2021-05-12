В Новосибирске дети-сироты смогут провести каникулы в семьях горожан

У новосибирцев будет замечательная возможность подарить детям отличные летние каникулы. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июня по 31 августа новосибирцы смогут принять в своем доме детей-сирот в рамках акции «Каникулы в семьях горожан». Организует ее комитет опеки и попечительства департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

- Сейчас в трех городских центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, воспитываются 135 детей, которые по разным причинам потеряли семью, - пояснили в мэрии Новосибирска. - Во время акции они смогут обрести близких людей, получить опыт общения со взрослыми и сверстниками, узнать о важных традициях и ценностях, получить яркие и позитивные впечатления от семейного отдыха.

Конечно, это не означает, что дети после трех месяцев каникул останутся в новой семье. Но это станет замечательной возможностью для будущих родителей познакомиться с ребенком.

- При подборе семьи, определении длительности периодов и сроков пребывания в семье учитывается пожелание самого ребенка. Мнение ребенка, достигшего десятилетнего возраста, учитывается обязательно, - подчеркивают в мэрии Новосибирска.

Принять на каникулы ребенка в семью может гражданин РФ старше 18 лет. Чтобы получить заключение органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка в свою семью, необходимо предоставить в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление и ряд документов:

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);

– справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;

– справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии заболеваний, либо медицинское заключение, выданное лечебно-профилактическим учреждением.

Также можно предоставить документы об образовании, о профессиональной деятельности, прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители.

Все вопросы новосибирцы могут задать по телефону горячей линии комитета опеки и попечительства департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска (383) 227-44-04.