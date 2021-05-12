В Новосибирске завершены поиски 62-летней пенсионерки в очках и синем пуховике

В Новосибирске завешены поиски 62-летней пенсионерки, ушедшей из дома в Калининском районе. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завешены поиски 62-летней пенсионерки, ушедшей из дома в Калининском районе. Об этом сообщили волонтеры в своих соцсетях сегодня, 12 мая.
— Сибирячка была найдена сотрудниками полиции, она жива, с ней все в порядке. Спасибо всем, кто помогал распространять информацию по сети и присылал свидетельства на горячую линию отряда, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, женщину искали с 28 апреля. По словам поисковиков, сибирячка пропадает уже не в первый раз. При этом она плохо ориентируется на местности, а потому найти дорогу домой сама она не смогла.
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