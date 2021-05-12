Памятник Ленину в Новосибирске стал стихийным мемориалом после трагедии в школе Казани. Фото: "Сибкрай".

После трагедии, случившейся накануне в Казани, жители Новосибирска стали приносить цветы и игрушки на площадь Ленина. Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний парень открыл стрельбу в своей бывшей школе. Также он устроил в учреждении взрыв. В результате ЧП погибли семь детей и два педагога. Ранения получили свыше 30 человек.

— С утра на площади Ленина появились цветы и игрушки в память о погибших в Казани школьниках. «Скорбим, Казань! Новосибирск с тобой!» — передает издание «Сибкрай».

Как рассказала изданию директор Новосибирского областного татарского культурного центра Равза Тихомирова, завтра, 13 мая, в мечети организуют сбор по поводу Ураза-байрам. В этот же день там состоится минута молчания в память о погибших.

Кроме того, Равза Тихомирова пригласила скорбящих в Татарский дом, находящийся по адресу Алейская, 16. По ее словам, в этом месте сибиряки также могут возложить цветы, поставить свечи и оставить игрушки в память о погибших.

Трагедию прокомментировали и представители местного духовенства. Как отметил представитель духовного управления мусульман города Новосибирска и Новосибирской области Рафаэль-хазрат Сулейманов, верующие просят скорейшего выздоровления для всех пострадавших.

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