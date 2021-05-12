Пробки в Новосибирске на вечер 12 мая 2021 года: невозможно проехать на Октябрьском мосту

Пробки достигли 5 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 12 мая 2021 года достигли 5 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».

— На Октябрьский мост невозможно заехать. Пробка начинается от улицы Восход и длится до станции метро «Студенческая». Затор так же образовался на улице «Фабричная» от остановки «Химзавод»до станции метро «Речной вокзал». На некоторых участках улицы Большевисткой тоже наблюдается небольшое скопление машин, — говорится на карте сервиса «2GIS».

На левом берегу автомобилистам придется долго стоять в пробке на проезде Энергетиков. Затор длится до площади Труда. Оттуда невозможно выехать на улицу Станционную, Широкую, Ватутина и Станиславского. Небольшие заторы из машин образовались на улице Невельского, Петухова и Советском шоссе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.