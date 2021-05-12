Пробки в Новосибирске на вечер 12 мая 2021 года: невозможно проехать на Октябрьском мосту

Пробки достигли 5 баллов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 12 мая 2021 года достигли 5 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».
— На Октябрьский мост невозможно заехать. Пробка начинается от улицы Восход и длится до станции метро «Студенческая». Затор так же образовался на улице «Фабричная» от остановки «Химзавод»до станции метро «Речной вокзал». На некоторых участках улицы Большевисткой тоже наблюдается небольшое скопление машин, — говорится на карте сервиса «2GIS».
На левом берегу автомобилистам придется долго стоять в пробке на проезде Энергетиков. Затор длится до площади Труда. Оттуда невозможно выехать на улицу Станционную, Широкую, Ватутина и Станиславского. Небольшие заторы из машин образовались на улице Невельского, Петухова и Советском шоссе.
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