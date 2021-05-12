В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались 5 пациентов: самому старшему было 83 года

Еще 5 сибиряков умерли от коронавируса.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В среду, 12 мая, стало известно, что от коронавируса умерли еще пять жителей Новосибирской области. Подробности об этом предоставил оперативный штаб областного правительства.
— Скончались еще пять пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 79 лет, 83 года, а также женщина в возрасте 66 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 1 801 человек, — говорится в официальном сообщении.
По информации оперативного штаба, сейчас в реанимации находятся 62 пациента. Из них — 6 человек подключены к ИВЛ.
Всего за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 71 жителя Новосибирской области. Известно, что с начала пандемии диагноз подтвердился у 41 965 человек, среди них — 2 577 детей. По информации оперативного штаба, с начала вспышки коронавируса побороть болезнь удалось уже 38 156 пациентам.
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