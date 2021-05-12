Под Новосибирском сотрудники ДПС спасли жизнь трехлетней девочки, вовремя доставив ее до «скорой помощи». Фото: ГУ МВД по НСО.

В Коченевском районе Новосибирской области старшие лейтенанты полиции Андрей Васильев и Иван Батюков помогли ребенку-инвалиду получить срочную медицинскую помощь. В понедельник, 10 мая, к полицейским, в составе экипажа ДПС, обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что у его маленькой дочери начались судороги, и она задыхается, а «скорая» не может оперативно доехать до них из-за загруженной дороги.

— Супруги и их 3-летняя дочь на автомобиле двигались из Барабинска в Новосибирск. В пути девочке внезапно стало плохо. Вызвав «скорую помощь», водитель поехал ей навстречу, но поток автотранспорта на федеральной трассе был очень плотным. Автоинспекторы поспешили помочь — они сделали необходимую в дежурной части отметку и сопроводили машину сибиряков со включенными световыми и звуковыми сигналами до «скорой помощи», ехавшей навстречу. Так, уже через несколько минут девочку передали врачам, которые оказали ребенку необходимую помощь, — рассказали подробности в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские убедились, что с ребенком все в порядке и продолжили свой маршрут. Родители малышки поблагодарили инспекторов ДПС за неравнодушие и отзывчивость. Они уверены, действия полицейских спасли жизнь их девочке.

— Сотрудники очень оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь нашей дочери. Спасибо большое за отзывчивость! — отметили родители ребенка.

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