В Новосибирске под иномарками провалился асфальт: рассказываем, почему это произошло

В Новосибирске под иномарками провалился асфальт. Фото: "АСТ-54".

В среду, 12 мая, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ЧП. Здесь, между домами № 29 и 31 на улице Дачной, под машинами Toyota Wish и Renault Fluence провалился асфальт. Кадры с места инцидента появились в соцсети.

— Проезд во двор трех домов полностью блокирован. Никто не пострадал, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК, асфальт провалился после начала гидравлических испытаний.

— Испытания сопровождаются повышенным давлением. Соответственно там, где участки более слабые, проявляются дефекты и повреждения асфальта. Сейчас на месте провала работает бригада специалистов: они локализовали участок, выставили ограждения и в ближайшее время, сегодня-завтра, приступят к ремонту, — прокомментировали случившееся изданию в СГК.

В компании сообщили, что специалисты помогут владельцам провалившихся машин убрать автомобили с поврежденного участка.

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