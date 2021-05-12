Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших в школе Казани. Фото: соцсети.

Накануне, 11 мая, страну потрясла новость о ЧП в 175 гимназии Казани. Здесь, 19-летний подросток Ильназ Галявиев ворвался в школу с огнестрельным оружием. В результате нападения погибли 9 человек, еще несколько детей и взрослых получили ранения. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким погибших.

— Новосибирцы разделяют с жителями Республики Татарстан боль и скорбь от этой невосполнимой утраты. Невозможно передать словами весь ужас, всю горечь произошедшей трагедии. Новосибирская область рядом с вами в эти тяжелые дни, мы готовы оказать всю необходимую помощь, — написал губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что искренне сочувствует семьям погибших. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал в результате нападения.

Напомним, по предварительным данным, в результате стрельбы в школе №175 Казани погибли семь детей и два педагога. Отчисленный студент колледжа 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в свою бывшую школу утром, 11 мая. При себе у него было ружье: он открыл стрельбу. Кроме того, в здании прогремел взрыв. Злоумышленника задержали.

Ранее КП-Новосибирск писала, после трагедии в Казани в образовательных учреждениях Новосибирска будут выявлять подростков с деструктивным поведением.

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