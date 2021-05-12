В Новосибирске палец 17-летней девушки застрял в лезвии работающего блендера

Палец 17-летней сибирячки чуть не перемололо блендером. Фото: стоп-кадр.

В среду, 12 мая, помощь спасателей понадобилась 17-летней жительнице Калининского района Новосибирска. Указательный палец сибирячки попал в лезвие работающего блендера и застрял. Подробности об инциденте рассказали в службе «МАСС».

— Вызов на улицу Макаренко поступил примерно в 8 утра. Прибыв на место, спасатели осмотрели блендер и руку. Они решили перепилить нож кухонного прибора с помощью насадки на дрель. После чего палец девушки был аккуратно извлечен из блендера, — уточнили в «МАСС».

Спасатели отметили мужество юной сибирячки. По их словам, она не только не показывала боли, но и шутила со спасателями над случившимся. Она поделилась, что поступает в медицинский институт и станет врачом.

Спасатели завершили работы в 8:45. После чего передали девушку бригаде «скорой помощи». Сибирячке оказали необходимую помощь.

В «МАСС» также напомнили, что при использовании кухонных электроприборов нужно быть предельно внимательными.

— Не суйте руки во вращающиеся детали и острые ножи, для подачи в блендеры и мясорубки мяса или овощей используйте специальные пластиковые насадки, — добавили в службе спасения.

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