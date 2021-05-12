Власти Новосибирской области ускорят решение проблем обманутых дольщиков

В Новосибирской области приняли документы для ускорения решения проблем обманутых дольщиков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ускорить решение проблем обманутых дольщиков Новосибирской области поможет новый порядок подготовки ходатайства о восстановлении прав тех, кто вложил деньги в строительство проблемных объектов. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Травников. Такую информацию сообщили в правительстве области в среду, 11 мая.
По словам замминистра регионального строительства Алексея Колмакова, постановление поможет решить проблему дольщиков при помощи механизма ППК «Фонд».
— На сегодняшний день принято решение о достройке 7 домов с применением механизма ППК «Фонд», пакеты еще на 5 домов подготовлены, ожидается решение в ближайшие дни. На каждый объект подготовили ходатайство правительства области. Постановление, подписанное главой региона, уточняет порядок и критерии отбора недостроев, которые входят в единый реестр проблемных объектов на территории области и подлежат включению в ходатайство, — уточнили в пресс-службе правительства региона.
Известно, что ходатайство подготавливают в министерстве строительства Новосибирской области. Документ включает объекты, которые отбирает комиссия, созданная при министерстве.
При отборе учитываются: банкротство застройщика объекта, наличие долгостроя в едином реестре проблемных домов, а также факт, что в строительство объекта вкладывались дольщики.
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