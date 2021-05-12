Под Новосибирском водитель «ВАЗа» сбил 81-летнюю пенсионерку. Фото: ГИБДД по НСО.

В Новосибирской области под колеса «ВАЗа» попала пожилая сибирячка. Инцидент случился накануне, 11 мая, в городе Татарск. Подробности о происшествии рассказали в региональной ГИБДД.

— В 13.30 у дома № 36 по ул. Ленина водитель 1963 года рождения за рулем машины «ВАЗ-21093» наехал на женщину 1940 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.

Известно, что в результате аварии 81-летняя женщина получила травмы: ее госпитализировали. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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