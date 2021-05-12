Более тысячи школ Новосибирской области подключились к «Сферуму»

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Область входит в число 15-ти пилотных регионов, где платформа успешно прошла испытание и активно набирает пользователей.

- С момента нашего официального старта, который состоялся 31 марта 2021 года, мы набрали свыше 100 тысяч пользователей - это учителя и ученики, которые оценили удобство платформы. Новосибирская область стала одним из регионов, где мы растем особенно активно: этому способствует как высокий уровень цифровизации региона, так и большой интерес со стороны школ, поскольку предлагаемое нами решение учитывает все потребности образовательного процесса, - прокомментировал заместитель генерального директора ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Сергей Марданов.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация обеспечивается через единый центр авторизации VK Connect - простой и безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Помимо Новосибирской области, пилотными регионами стали Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

«Сферум» - это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Сейчас «Сферум» предлагает такие опции как групповые видеоконференции, чаты для учебы и общения, сообщества школ. В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации пользователей, не имеющих мобильного телефона - опция важна для школьников младших классов. Также в «Сферуме» смогут регистрироваться родители, что поможет им быть в курсе успеваемости детей и проще контактировать с педагогами.

В дальнейшем платформа представит возможность проводить большие онлайн-мероприятия - до 10 тысяч участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий.