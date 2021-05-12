Умер Сергей Пыхтин — экс-министр социального развития Новосибирской области. Фото: соцсети.

В среду, 11 мая, стало известно о смерти Сергея Пыхтина — бывшего министра социального развития Новосибирской области. Информацию о смерти бывшего политика КП-Новосибирск подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

— Сергей Иосифович действительно скончался. Более точная информация о случившемся станет известна позже, — уточнил собеседник издания.

Причиной смерти экс-министра стало тяжелое заболевание. Последние годы Сергей Иосифович боролся с онкологией. Отметим, что в марте ему исполнился 71 год. Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича.

Бывший министр родился 20 марта 1950 года в Тогучинском районе Новосибирской области. Он окончил Новосибирский медицинский институт и трудился хирургом в центральной районной больнице Тогучина. Известно, что в 1978 году Пыхтин получил должность главного врача Коуракской больницы.

В 2000 году Сергей Иосифович стал руководителем управления соцзащиты населения в областной администрации. Через 5 лет, в 2005, возглавил департамент труда и соцразвития Новосибирской области. Через 12 лет, в 2017 году, он покинул должность.

После завершения политической деятельности Пыхтин разводил пчел на собственной пасеке в Тогучинском районе региона.

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